Lamentan artistas del regional mexicano, la muerte del cantante Ernesto Barajas

Figuras como Beto Sierra, Larry Hernández, Luis Alfonso Partida “El Yaki”, Eduin Caz, entre otros, se manifestan en las redes sociales ante la muerte del cantante sinaloense
Leopoldo Medina |
20/08/2025 14:42
Después de que se diera a conocer el asesinato de Ernesto Barajas, cantante, empresario y fundador del grupo norteño sinaloense Enigma Norteño, amigos y colegas del Regional Mexicano se han manifestado en las redes sociales expresando su sentir ante este inesperado hecho.

Figuras como Larry Hernández, Beto Sierra, Luis Alfonso Partida “El Yaki”, Pepe Garza, Mario “El Cachorro” Delgado, Eduin Caz, Los Alegres del Barranco, entre otros, compartieron un emotivo mensaje para despedir a su amigo.

Larry Hernández

“Quiero imaginar que no es cierto pero desgraciadamente para tu familia, amigos y fanáticos de tu música ya no vas estar. Apá mi más sentido pésame y pronta resignación y hace par de meses estuvimos conviviendo y recordando anécdotas como en el 2008, quedaron planes sin convertir, pero me quedaron bonitos momentos que pasamos, porque la vida se trata de sembrar buenos momentos para que cuando no estemos, nos recuerden así como lo recordaré yo mi viejo. En paz descanse mi Ernesto Barajas”.

Luis Alfonso Partida “El Yaki”

“Qué lamentable noticia, que impotencia tan grande siento en este momento, y que dolor tan grande, por el hecho de no poder hacer más, el hecho de no tener más que un teléfono en las redes sociales, y a través de eso manifestarnos en algo que no tenemos el poder de cambiar al 100 por ciento, es una lástima esta situación que está pasando, es una tristeza, una desgracia, una injusticia y realmente pesa en el corazón, duele muchísimo” expresó el cantante mazatleco.

Beto Sierra

El cantante, influencer y entrenador físico, también salió a manifestarse en las redes para despedirse de su amigo. “D.E.P. Mi Ernesto Barajas, pronta resignación para la familia”, escribió.

Pepe Garza

“Descansa en paz, Ernesto Barajas. Tu voz y legado siguen vivos en cada rola y en cada historia compartida. La noticia ha conmocionado al mundo del regional mexicano, dejando un espacio triste en quienes lo admiraron por su talento y entrega en el escenario. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros de banda en estos momentos difíciles. Descanse en paz”.

Mario ‘El Cachorro’ Delgado

“Dios le dé la pronta resignación a su familia, y lo reciba en su glorioso reino, amigo Ernesto Barajas”.

Eduin Caz (Grupo Firme)

”Vuela alto amigo mío. Siempre estarás en nuestro corazón”.

Los Alegres del Barranco

“Nuestro más sincero pésame a la familia Barajas y al grupo Enigma Norteño, ánimo viejones, estamos con ustedes no hay palabras, pero échenle ganas. Hoy la música del regional mexicano nuevamente se vuelve a vestir de luto”.

