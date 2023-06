Karla Sofía Gascón

“Muchos no saben que Talina Fernández y yo nos conocimos hace mucho, que fue de las primeras que me entrevistó en su programa de radio. Muchas gracias por todas las enseñanzas, por tu cariño. Te dije que siempre llevaría el brazalete que me regalaste, así es. Descansa en paz”.