Lamentan fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, hija de don Germán Lizárraga

El fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, hija de don Germán Lizárraga, y nieta de Don Cruz Lizárraga, generó muestras de pesar entre familiares, amigos y la comunidad artística de Mazatlán. El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán fue una de las primeras instituciones en expresar públicamente sus condolencias a través de una esquela publicada en sus redes sociales oficiales. En el mensaje, la dependencia municipal lamentó profundamente el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix y manifestó su solidaridad con don Germán Lizárraga y su familia en este momento de duelo. ”Expresamos nuestras condolencias a Don Germán y a su familia en este momento de profundo dolor. Que el alma que hoy emprende el vuelo encuentre paz y el descanso eterno”, señala el comunicado difundido con fecha del 30 de junio de 2026.

En redes sociales también comenzaron a compartirse mensajes de despedida dedicados a Yolanda Lizárraga Félix. Entre ellos, uno que informa que su cuerpo sería velado este miércoles, de 7:00 a 16:00 horas, en la funeraria Renacimiento, en el Centro de Mazatlán; sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente por la familia. Don Germán Lizárraga es una de las figuras más representativas de la música de banda sinaloense, por lo que la noticia ha provocado numerosas muestras de solidaridad por parte de seguidores, músicos y amigos, quienes han expresado sus condolencias a la familia a través de redes sociales. La Banda Estrellas de Sinaloa de don Germán Lizárraga se une a las condolencias La agrupación Estrellas de Sinaloa de don Germán Lizárraga expresó sus condolencias por el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, hija de don Germán Lizárraga, a través de una esquela difundida en sus redes sociales. En el mensaje, la banda manifestó su respaldo al músico sinaloense y a su familia ante la irreparable pérdida. ”Con gran tristeza, acompañamos a nuestro querido Germán Lizárraga y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querida hija, Yolanda Lizárraga Félix. Deseando que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes los rodean. Hoy más que nunca, estamos con ustedes. Descanse en paz”.