“Con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno pueda sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos”, expresó.

La oficina de Luis Ángel “El Flaco”, ex vocalista de Banda Los Recoditos, difundió sus condolencias y un mensaje del cantante por la lamentable pérdida de su hija.

Samuel Sarmiento (Vocalista de Banda Los Recoditos )

Compadre, no hay palabras de consuelo para usted y Maricruz. A mí que me tocó conocer a su niña desde que estaba muy chiquita, la neta no lo puedo creer. Estamos con ustedes. Desde lo más profundo de nuestro corazón les mandamos nuestras más sinceras condolencias. DEP Fernandita”.