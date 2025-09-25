Lanza Alejandro Sanz ‘No me tires flores’ junto a Rels B

Tras una primera mitad de año llena de nuevas canciones, éxitos e hitos, Alejandro Sanz estrena “No Me Tires Flores” un esperado tema en colaboración con Rels B. Estrenada a solo unas horas del cuarto concierto sold out (de seis) en el Auditorio Nacional, “No Me Tires Flores” es una canción que nace de la más pura admiración mutua.
El tema es el resultado de una conexión artística natural y espontánea entre Alejandro Sanz y Rels B.
La complicidad entre los intérpretes se dejó sentir desde que No Me Tires Flores fue estrenada en vivo dentro del primero de los seis shows que Alejandro Sanz está ofreciendo actualmente en la capital de México.
Su videoclip, grabado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado 12 de septiembre, fue dirigido por el realizador argentino Diego Álvarez de Plataforma: productora transmedia especializada en contenido audiovisual para televisión, streaming y música, además de pionera en el uso de tecnología de transmisiones digitales y equipo productor de conciertos, documentales y videos para artistas como Metallica, Shakira o Molotov.
Mientras continúa expandiendo la pregunta tan cotidiana como poderosa ¿Y Ahora Qué? con temas como este, Alejandro Sanz sigue cosechando éxitos. Tal es el caso de sus recientes nominaciones al Latin Grammy 2025 con Álbum del Año y Mejor Álbum Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué?; así como Canción del Año y Grabación del Año por Palmeras en el Jardín.
Estos hitos han estado acompañados de un increíble arranque de gira en México, donde además de la entrega del público el artista pudo recibir los reconocimientos de Disco de Oro por el éxito en nuestro país de Hoy No Me Siento Bien ft. Grupo Frontera y El vino de tu Boca.