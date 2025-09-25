Lanza Alejandro Sanz ‘No me tires flores’ junto a Rels B

Tras una primera mitad de año llena de nuevas canciones, éxitos e hitos, Alejandro Sanz estrena “No Me Tires Flores” un esperado tema en colaboración con Rels B. Estrenada a solo unas horas del cuarto concierto sold out (de seis) en el Auditorio Nacional, “No Me Tires Flores” es una canción que nace de la más pura admiración mutua.

El tema es el resultado de una conexión artística natural y espontánea entre Alejandro Sanz y Rels B.

La complicidad entre los intérpretes se dejó sentir desde que No Me Tires Flores fue estrenada en vivo dentro del primero de los seis shows que Alejandro Sanz está ofreciendo actualmente en la capital de México.