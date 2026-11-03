Lanza Arath de la Torre, el tema ‘Angelito de mi Alma’

Con 30 años de carrera, Arath de la Torre ha demostrado su versatilidad en la actuación, la comedia y la conducción. Ahora presenta Angelito de mi alma, una canción que interpretó años atrás para una telenovela que él mismo protagonizó y que ahora lanza oficialmente en plataformas digitales. El estreno cobra un significado especial en el marco del Día de Muertos, por su relación con la memoria y el recuerdo de quienes ya no están. La canción también permite reencontrarse con el público que ha acompañado a Arath desde aquella etapa de su carrera y acercar el tema a nuevas generaciones. “Esta canción tiene un significado muy especial para mí. Me emociona que quienes la escucharon hace años puedan volver a disfrutarla y que ahora también llegue a nuevas generaciones”, expresó Arath de la Torre.

Después de Enamorado, este lanzamiento da continuidad a su faceta musical, con nuevos temas que ya prepara para los próximos meses. Angelito de mi alma ya se encuentra disponible en plataformas digitales.