Lanza Arath de la Torre, el tema ‘Angelito de mi Alma’

Con 30 años de carrera, Arath de la Torre ha demostrado su versatilidad en la actuación, la comedia y la conducción. Ahora presenta Angelito de mi alma, una canción que interpretó años atrás para una telenovela que él mismo protagonizó y que ahora lanza oficialmente en plataformas digitales.
El estreno cobra un significado especial en el marco del Día de Muertos, por su relación con la memoria y el recuerdo de quienes ya no están. La canción también permite reencontrarse con el público que ha acompañado a Arath desde aquella etapa de su carrera y acercar el tema a nuevas generaciones.
“Esta canción tiene un significado muy especial para mí. Me emociona que quienes la escucharon hace años puedan volver a disfrutarla y que ahora también llegue a nuevas generaciones”, expresó Arath de la Torre.
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Una publicación compartida por Arath De La Torre Balmaceda (@arathdelatorre)
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Después de Enamorado, este lanzamiento da continuidad a su faceta musical, con nuevos temas que ya prepara para los próximos meses. Angelito de mi alma ya se encuentra disponible en plataformas digitales.
Arath Debutó en TV en 1994 con un pequeño papel en Agujetas de color de rosa y en 1995 en Caminos cruzados.
Pero su primer protagónico llegó en 1998 como “Beto” en Soñadoras. Se volvió muy famoso por su versatilidad.
Telenovelas: Tú y yo, Amigas y rivales, Una familia con suerte — donde hizo al icónico Pancho López —, Antes muerta que Lichita, Caer en tentación, Mi marido tiene más familia.
Comedia: Su salto a la comedia fue en La Parodia (2002) y El privilegio de mandar, donde hizo más de 80 caracterizaciones de políticos y artistas.
También estuvo en Los simuladores, Simón dice y Big Brother VIP en 2002.
Conducción: Desde 2015 es uno de los conductores principales del matutino Hoy de Televisa, y participó en La Casa de los Famosos México 2 en 2024, donde ganó muchísima popularidad nueva. Lleva activo desde 1994, más de 30 años de carrera en TV, teatro, cine y doblaje (fue la voz de Oscar en El espanta tiburones).