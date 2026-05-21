Lanza Bad Bunny la colección ‘Benito Antonio’ junto a Zara, inspirada en su identidad

Bad Bunny y Zara se han unido para lanzar la colección Benito Antonio, inspirada en el estilo propio del artista puertorriqueño. Centrada en la perspectiva de Bad Bunny, la colección de 150 piezas, creada junto a su director creativo de siempre, Janthony Oliveras incluye camisetas gráficas, pantalones vibrantes, prendas esenciales de gran tamaño, gorras y piezas con texturas únicas. “Mi rol fue llevar el estilo actual de Benito a una colección, no el del año pasado, no el del año que viene”, dijo Oliveras en un comunicado de prensa.

Cada pieza fue inspirada disfrutarse.

“Estando tan cerca de él, podía ser certero: cada pieza nueva que creábamos lo podía imaginar usándola. Desde la segunda visita A Coruña, con los primeros samples en mano, supe que habíamos logrado capturar su esencia. Hay algo muy especial en esta colaboración, es la unión de dos mundos hispanohablantes, y Zara nos da la oportunidad de llevar eso a todos lados, accesible para todos”, destacó Agregó. “Quiero que la gente se sienta parte de un sueño. Que entiendan que ser simple no es ser aburrido. Ver este trabajo llegar al mundo significa todo para mí, lo siento como si fuera mi bebé”.

La identidad visual de la colección fue desarrollada de cerca por el cantante de Baile Inolvidable en colaboración con M/M Paris, inspirándose en detalles de la vida cotidiana en Puerto Rico: postes eléctricos, infraestructura callejera, texturas hechas a mano. La campaña creativa fue fotografiada en la isla por STILLZ, el director de videos y fotógrafo de Bunny, detalla billboard.com

La colección Benito Antonio estará disponible en todos los mercados, en tiendas selectas de Zara a nivel mundial.

Bad Bunny dio un primer adelanto de su colaboración con Zara en febrero, cuando usó un conjunto totalmente blanco hecho a medida en el escenario del medio tiempo del Super Bowl LX en California. Más recientemente, lució un esmoquin negro hecho a medida en la MET Gala 2026 en Nueva York, diseñado y ejecutado junto a la marca de ropa española.

Bad Bunny trabajó para esta colección junto a su director creativo Janthony Oliveras.