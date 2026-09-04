Lanza Bad Bunny, tenis deportivos en colaboración con Adidas

Bad Bunny y Adidas están de vuelta con otro par de F50 Ghost Sprint, y esta vez los tenis inspirados en el futbol llegan con un elegante diseño en negro.
Los Bad Bunny x adidas F50 Ghost Sprint en negro salieron el 29 de agosto en 160 dólares en adidas.com y a través de la aplicación Confirmed, siguiendo los lanzamientos previos del modelo en azul y verde.
La última versión opta por una paleta más refinada en negro total en lugar de los tonos brillantes, mientras mantiene los detalles técnicos que hacen que los tenis se destaquen.
Inspirados en los icónicos tacos de fútbol F50 de adidas, los Ghost Sprint combinan deporte y moda urbana con una estructura “Araña” que envuelve la parte superior y una malla espaciadora deconstruida debajo, detalla billboard.com
El diseño está pensado para proporcionar flexibilidad, estabilidad y transpirabilidad, pero no necesitas dirigirte al campo de juego para apreciar su estilo.
El modelo en color negro tiene un precio de 160 dólares y está disponible en adidas.com y a través de la aplicación CONFIRMED, además de algunos minoristas selectos.
La estructura del zapato, inspirada en una telaraña, también guarda relación con las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny. La F50 Ghost Sprint se inspira en la araña lobo de Puerto Rico, representando la paciencia, el instinto y el sentido de la oportunidad que forman parte del concepto detrás de esta colaboración.
Las F50 Ghost Sprint azules cuentan con una estructura de sujeción y una parte superior de malla transpirable. Algunas tallas están empezando a agotarse.
Los tonos verdes intensos y una estructura ligera confieren a estos F50 Ghost Sprint su aspecto deportivo. Ya se están agotando algunas tallas.
El lanzamiento llega mientras Bad Bunny sigue dominando más allá de la música. Su último álbum, Debí Tirar Más Fotos, alcanzó el puesto No. 1 en el Billboard 200, mientras que su histórico espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX ayudó a llevar su identidad puertorriqueña y la música en español a uno de los escenarios más grandes del mundo.
Los F50 Ghost Sprint en negro ofrecen un enfoque renovado a la línea de sneakers de Bad Bunny en colaboración con adidas. Si este modelo te llama la atención, actúa rápido: las colaboraciones del artista con Adidas suelen agotarse en cuestión de minutos.