Lanza Bad Bunny, tenis deportivos en colaboración con Adidas

Bad Bunny y Adidas están de vuelta con otro par de F50 Ghost Sprint, y esta vez los tenis inspirados en el futbol llegan con un elegante diseño en negro. Los Bad Bunny x adidas F50 Ghost Sprint en negro salieron el 29 de agosto en 160 dólares en adidas.com y a través de la aplicación Confirmed, siguiendo los lanzamientos previos del modelo en azul y verde. La última versión opta por una paleta más refinada en negro total en lugar de los tonos brillantes, mientras mantiene los detalles técnicos que hacen que los tenis se destaquen.

Inspirados en los icónicos tacos de fútbol F50 de adidas, los Ghost Sprint combinan deporte y moda urbana con una estructura “Araña” que envuelve la parte superior y una malla espaciadora deconstruida debajo, detalla billboard.com El diseño está pensado para proporcionar flexibilidad, estabilidad y transpirabilidad, pero no necesitas dirigirte al campo de juego para apreciar su estilo. El modelo en color negro tiene un precio de 160 dólares y está disponible en adidas.com y a través de la aplicación CONFIRMED, además de algunos minoristas selectos.

F50 Ghost Sprint Azules.

La estructura del zapato, inspirada en una telaraña, también guarda relación con las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny. La F50 Ghost Sprint se inspira en la araña lobo de Puerto Rico, representando la paciencia, el instinto y el sentido de la oportunidad que forman parte del concepto detrás de esta colaboración. Las F50 Ghost Sprint azules cuentan con una estructura de sujeción y una parte superior de malla transpirable. Algunas tallas están empezando a agotarse.

F50 Ghost Sprint verdes.