Lanza Banda MS disco navideño titulado ‘Navidad con la MS’

Navidad con la MS, como su nombre lo indica, es una producción que incluye nueve temas cien por ciento navideños en versiones únicas creadas y producidas por la banda mas influyente, la MS.

Los temas que se incluye el disco son, Navidad Rock, Alrededor del árbol de Navidad, Ven a cantar, Paseo en trineo, Noche de paz, Santa Claus llegó a la ciudad, Feliz Navidad, Frente a la chimenea y finalmente el tema Ya se empieza a sentir la Navidad, que es una versión en español del tema It’s Beginning to look a lot like Christmas, que nunca antes se había escuchado con dotación musical de banda. Esta canción será el tema central de esta recopilación.

Santa Claus llegó a la ciudad es un tema imprescindible para la temporada. Este tema se grabó en el mes de diciembre del año 2016. El videoclip de esta canción es muy especial pues cuenta con la participación de no solo de los integrantes de la Banda MS, sino en la grabación aparecen las familias de cada uno de ellos, hecho que hace que este video tenga un mensaje especial para todo el público.