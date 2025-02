Lanza Banda MS el tema romántico ‘Mesa para uno’

“Mesa para uno porque ya no está, y no sé qué hacer con este sentimiento. Que hago si estoy roto, a quien le cuento lo que siento se me adelanto. Se fue con el viento.

“Nadie sabe cuánto la voy a extrañar, porque su lugar va a ser irremplazable, hay tanto que decirle, pero se me hizo tarde y mi otra mitad ya está en otra parte”, versa la canción, que ya está disponible en plataformas como YouTube.

Actualmente la banda se encuentra en su Tour Edición Limitada por Estados Unidos, donde anuncio sus fechas para festejar San Valentín con ellos, anunciaron que estarán en Atlanta el 14 de febrero en la Gas South Arena, Montgomery el 15 de febrero en el Rancho el paraíso y Charlotte el 16 en Spectrum Center.