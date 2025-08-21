Lanza Banda MS el video oficial de ‘Pensé en ti’, grabado en Las Islas Marías

La espera terminó, Banda MS realizó el estreno del video oficial de su nuevo tema Pensé en ti, una canción que el público ya esperaba, ya que desde hace varias semanas el sonido se había convertido en un ‘trend’ en la plataforma de TikTok, una composición original de Horacio Palencia, Nathan Galante y Diego Bolela.
Respecto al tema, se destaca que como ya es una costumbre, la banda siempre busca hacer cosas innovadoras. En esta ocasión, el nuevo sencillo tuvo como locación las instalaciones de las Islas Marías, un lugar en la cual nunca antes se había realizado algo similar.
Con locaciones totalmente diferentes, se puede observar en las imágenes de este corto fílmico, interiores muy sórdidos combinados con exteriores que muestran una naturaleza extraordinaria, ejemplo de ellos son sus playas.
Para hacer este videoclip, la banda contó con la colaboración y ayuda de la Sedena y del Gobierno de México quienes apoyaron en todo momento este corto visual.
Paralelamente, también se elaboraron unas letras que muestran la frase Pensé en ti, este rótulo de tamaño natural se encuentra ubicado en el Malecón de Mazatlán.
Esto con la finalidad de que el público en general pueda tomarse una foto conmemorativa y con ello crear y conservar momentos memorables.
Pensé en ti no es un tema que pasará desapercibido. Es una canción que, como muchas otras de la agrupación mazatleca, se quedará grabada en los corazones de sus fans, para ser utilizada como fondo musical en diferentes historias de amor que se publiquen en las redes sociales.