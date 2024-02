A través de sus redes sociales, la Banda MS presentó un tema que seguramente en poco tiempo se convertirá en un nuevo éxito, se trata de “Tu perfume”, una balada 100 por ciento romántica con la cual la agrupación retoma el estilo con el que ha conquistado a las multitudes.

La melodía “Tu perfume”, es una composición original de Horacio Palencia, Nathan Galante y Diego Bollella, y sin temor a equivocarse, la agrupación asegura que es un tema que no pasará desapercibido.

“...Que rico tu perfume como que huele al amor de mi vida. Aquí vas a curarme todas las heridas, porque cuando me estaba ahogando, fuiste tu mi salvavidas. Que rico tu perfume, como que huele a que esto va pa’ largo. En ponerte el anillo, veras que no me tardo...”, dice parte de la letra de la canción

A este respecto, la banda hace unos días inició una campaña preventiva en diferentes medios, misma que ha tenido una extraordinaria respuesta y en la cual se muestra a diferentes parejas comprometiéndose en matrimonio teniendo como testigos a Alan Ramírez y Oswaldo Silvas.

Hay que recordar que gran parte de los éxitos de la Banda MS, han sido canciones románticas, letras que narran historias con las cuales la audiencia se ha identificado plenamente.

“Tu perfume”, cuenta con todos los ingredientes necesarios para convertirse en el nuevo hit de la banda más influyente de la década, Banda MS.

La balada romántica, que retoma la esencia de la agrupación, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La gira 2024

Con su nueva gira 2024 “Nueva década”, la Banda MS recorre México y Estados Unidos.

Un espectáculo renovado y dinámico, con un repertorio musical que incluye muchos de los éxitos de la agrupación es el que forma parte de este tour.

Adicionalmente, la agrupación también incluye un segmento de música norteña y en esta ocasión agrega con acompañamiento de mariachi, variaciones que han sido muy bien recibidas por el público.

Próximas fechas

24 de febrero - Morelia, Mich

2 de marzo - Austin, Tx

3 de marzo - Nueva Orleans, LA

15 y 16 de marzo - Texcoco, Mx

5 de abril - Bridgeport, Ct

6 de abril - Wilmington, De

11 de abril - Highland, Ca

13 de abril - Bakersfield, Ca.

20 de abril - El Paso, Tx

26 de abril - Chicago, Il.

2 de mayo - Aguascalientes, Ags.

3 de mayo - Metepec, Mx

4 de mayo - Hermosillo, Son

5 de mayo - Chihuahua, Chih

9 de mayo - Puebla, Pue

10 y 11 de mayo - Monterrey, NL