Lanza Beto Cuevas nuevo álbum acústico

“En los detalles está el éxito. Siempre he sido detallista y me he involucrado de lleno para que todo salga bien. Este disco es una especie de proceso artístico dinámico que cuando empezamos a cantar acá vamos a cantar las del disco y otras que no están, pero en este formato”, continuó.

Finalmente, Beto Cuevas reflexiona sobre su carrera y sobre esas cosas que aún no ha hecho. Lejos de buscar incursionar en nuevos géneros, prefiere buscar en su estilo nuevas maneras de comunicarse con su público.

“No he hecho lo que aún no he hecho porque todavía no sé qué es eso. Hay que acercarse co muchísimo respeto a cualquier interpretación. No sé si haría un mariachi porque hay mariachis que lo hacen maravilloso. Mejor en mi estilo buscar nuevas formas de expresar emociones en nuevas canciones”, finalizó.

El disco incluye los temas Animal, Día Cero, Hombre, Intenta Amar, Aquí, Fuera de Mí, Paraíso, Cielo Market, Prisioneros de la Piel, Todo Es Perfecto, Vuelvo, Delirando, Mentira, El Duelo y Al Final.