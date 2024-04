“Feliz cumpleaños compa @natanael_cano q lo pases de 10″, colocó el argentino. A lo que Natanael Cano contestó. “Rompemos lo que tocamos Thank You Brother”.

La BZRP Music Sessions #59 que presenta el argentino se encuentra dividido en dos capítulos, el primero de ellos, llamado Endiamantado, en el que se va Natanael Cano frente al micrófono en el característico estudio de grabación de Bizarrap, escuchándose las mezclas del argentino con el sonido de los corridos tumbados, dando como resultado un tema bastante movido.

”Endiamantado, siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo que he ganado. Y ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no le ha batallado”, versan las primeras estrofas del tema.