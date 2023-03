“Descansé un par de año’, volví y me pegué. Matándolo’ como Shakira a Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los pelé. Yeah!. Yo sé que les duele, duele... Ver-Verme acá arriba, yo sé que les duele”, dice una de las estrofas en las que menciona a la colombiana y al ex futbolista.

Luego de que el pasado 12 de enero, Shakira hiciera historia con su ‘BZRP Music Sessions #53’ rompiendo varios récords en los charts mundiales, es un hecho que el elegido para meterse al estudio con Bizarrap fue Arcángel, quien no perdió la oportunidad de mencionar a Piqué en sus afiladas estrofas.

En esta colaboración, cuyo anuncio de lanzamiento fue hecha el 21 de marzo, Arcángel hace un repaso a su carrera artística y aseveró lo siguiente.

“Activo en la música, también la calle, mi reputación no se mancha”, asegurando sin tapujos que su repertorio ha sido escuela para los nuevos exponentes del género trap, “Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez”.

El intérprete puertorriqueño dice también “Yo no juego al futbol, pero los pelé. Diabloooooooo”, y además refiere a los integrantes de Selección Argentina de Futbol, que se hicieron con la copa mundial en Catar 2022.

Y para rematar, dejando ver que además de la música entre él y Bizarrap hay una enorme pasión por el balompié, Arcángel expresa, “Este flow legendario, no tiеne adversario, como Maradona en la cancha”.

Sin duda, la BZRP Music Sessions #54 se perfila para ser un hit, y a escasas 24 horas de su lanzamiento, la canción de Bizarrap y Arcángel, acumula más de 10 millones de vistas, hecho que no pasó desapercibido para el puertorriqueño que agradeció a sus fans en los comentarios del video oficial.