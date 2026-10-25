Lanza Braison Cyrus el tema ‘Machu Picchu’, junto a Jesse & Joy

Braison Cyrus, hermano menor de Miley Cyrus, estrenó el tema Machu Picchu, una colaboración musical con Jesse & Joy que reúne al cantautor estadounidense con los intérpretes mexicanos. La canción toma su nombre de la histórica ciudadela inca de Perú y forma parte de una etapa de expansión artística para el músico. El lanzamiento fue anunciado por Braison a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por trabajar con los hermanos Huerta. El tema representa un encuentro entre artistas de distintas escenas musicales y suma una nueva colaboración a la trayectoria del estadounidense, quien ha desarrollado su carrera como compositor, productor e intérprete.

El estreno también coincide con un momento de transformación para Jesse & Joy. Mientras Jesse Huerta impulsa su proyecto Jesse and The Supernovas, Joy continuará con Jesse & Joy y prepara presentaciones para 2026 y 2027. De esta manera, ambos hermanos avanzan hacia nuevas etapas profesionales, aunque con caminos musicales distintos. Braison Cyrus pertenece a una familia reconocida en la industria del entretenimiento. Es hijo del cantante Billy Ray Cyrus y hermano menor de Miley Cyrus, aunque su trayectoria artística se ha desarrollado con una identidad propia, vinculada con la composición, la producción musical y los sonidos del country alternativo, señala infobae.com