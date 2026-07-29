Lanza BTS colaboración con una marca de galletas en México

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook se unen para lanzar las Galletas Oreo & BTS Edición Limitada, con sabor a panqueque de azúcar morena, creadas por BTS y dedicadas a sus fans.
Esta colaboración dará inicio a un movimiento global en más de 80 mercados con BTS y la marca de la galleta. Esta asociación es la expresión más reciente de la estrategia de la marca para irrumpir en el competitivo mercado de los snacks.
Junto a la realeza del pop, BTS, está transformando su icónica galleta en una conversación global que desata la emoción de los fans y, en última instancia, marca tendencia cultural.
Las Galletas Oreo & BTS Edición Limitada están rellenas de una crema dulce que reinterpreta los sabores del hotteok, un panqueque caliente relleno de azúcar morena, popular en los mercados callejeros coreanos.
BTS guarda recuerdos de infancia no solo de comer hotteok, sino también esta marca de galletas, lo que hace de esta una colaboración profundamente significativa que coloca una parte de su herencia coreana dentro de una galleta icónica. La agrupación plasmó su amor por ARMY en el diseño de esta colaboración especial.
En el marco de su 13 aniversario, la marca llega al mercado mexicano en dos versiones: una con 13 y otra con 9 grabados únicos creados por la banda.
Los diseños incluyen los nombres de los integrantes, el icónico light stick y tres galletas que forman un mensaje oculto para el fandom. Ambas presentaciones se podrán adquirir en tiendas de conveniencia y autoservicio, con opciones de relleno del mismo sabor: en crema blanca y crema blanca con beige.
Mientras que los grabados únicos de las galletas Oreo celebran al fandom de BTS, el diseño de los empaques de las galletas es un homenaje a la icónica cultura de los mercados callejeros de Corea del Sur, un bullicioso tapiz de imágenes, sonidos y deliciosa comida como el hotteok.
Desde el momento en que los fans sostienen el paquete, la marca los invita a probar la emoción que son una parte clave de la experiencia surcoreana. Inspirado en la tradición de intercambio de cartas de BTS y previo al lanzamiento de este producto, la marca movilizó a los fans de Oreo y BTS para crear la carta de amor más grande del mundo para BTS.
Miles de fans invadieron internet al enviar sus cartas digitales, acumulando premios exclusivos de ambos en el camino. Y ahora, los fans conquistarán el mundo a medida que sus cartas de amor se hagan públicas en instalaciones físicas masivas en los principales centros globales.
“La emoción en torno a nuestra propia galleta Oreo ha sido increíble, y nos ha encantado ver toda su creatividad en sus cartas de amor”, dijo BTS.
“Estamos muy orgullosos de lo que hemos creado con el equipo de Oreo, ¡y emocionados de que los fans en aún más lugares finalmente tengan la oportunidad de probar la galleta en la que trabajamos tan duro juntos!”, celebró el grupo.
BTS, un acrónimo de Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, es una boyband surcoreana nominada al Grammy que ha capturado los corazones de millones de fans globalmente desde su debut en junio de 2013.
Los miembros de BTS son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook. Ganando reconocimiento por su música auténtica y autoproducida, actuaciones de primer nivel y su profunda conexión con los fans, la banda ha establecido un legado como íconos del pop del Siglo 21, rompiendo innumerables récords mundiales.