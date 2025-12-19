Lanza Carín León ‘Chapayeka (Puro Chuky)’, su nuevo álbum

El primer sencillo de esta nueva entrega es Mi único camino , tema lanzado originalmente en 1978 por la agrupación norteña Los Cadetes de Linares, señala elimparcial.com

De acuerdo con la información oficial, Chapayeka (Puro Chucky) incluye 17 de los más grandes éxitos de la música mexicana reimaginados, en colaboración con diversos artistas invitados y bajo la producción de Antonio Zepeda.

Este estreno llega apenas una semana después de que el cantante diera a conocer la primera versión del proyecto, titulada Chapayeka, consolidando así una ambiciosa producción que rinde homenaje a la música tradicional mexicana y a las raíces que marcaron su carrera.

Carín León vuelve a sorprender a sus seguidores con un lanzamiento especial de fin de año. Este 18 de diciembre de 2025, el intérprete sonorense presentó Chapayeka (Puro Chucky) , la segunda parte de su nuevo álbum decembrino, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Al igual que la primera parte del álbum, esta versión mantiene un fuerte vínculo con la identidad cultural del norte del país y retoma el término “puro Chucky”, una expresión del ámbito culinario en Hermosillo que hace referencia a algo de alta calidad, concepto que Carín León trasladó al terreno musical.

Uno de los aspectos más destacados de este lanzamiento es que toda la obra fue grabada completamente en vivo en el barrio de La Matanza, en Hermosillo, Sonora, ciudad natal de Carín León y un lugar clave en su historia personal.

En total, el proyecto Chapayeka suma 37 temas, resultado de la unión entre la versión original del álbum y Chapayeka (Puro Chucky). La grabación en vivo busca capturar la esencia del regional mexicano desde un espacio íntimo y cargado de significado para el artista.

Este enfoque ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes han destacado la autenticidad del sonido y la conexión directa con las raíces musicales del intérprete, elementos que han caracterizado la propuesta artística de Carín León en los últimos años.

El estreno de Chapayeka (Puro Chucky) viene acompañado de un documental que profundiza en la vida y trayectoria del cantante. La pieza estará disponible en el canal oficial de YouTube de Carín León.

El documental fue dirigido por Pablo Celaya y Oliver Rendón, bajo la producción de Kran Rosas, e incluye entrevistas e imágenes inéditas que muestran aspectos poco conocidos de la vida de Carín León.

A lo largo del material audiovisual, el público podrá conocer detalles sobre su infancia en Hermosillo, su crecimiento en el barrio de La Matanza y el camino que lo llevó a convertirse en uno de los artistas mexicanos más influyentes de la actualidad, con una carrera que hoy tiene impacto a nivel global.

El lanzamiento de Chapayeka (Puro Chucky) se da en continuidad directa con la primera parte del proyecto, Chapayeka, publicada días antes. Ese álbum original estuvo compuesto por 20 canciones y contó con la participación de 15 artistas invitados, funcionando como un tributo a la música tradicional mexicana y al regional norteño.