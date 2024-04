El tema es una mirada retrospectiva a no juzgar, a ser empáticos, ya que nadie es perfecto y todos cometemos errores. Este tema forma parte del nuevo álbum que prepara el artista Sonorense y que planea lanzar muy pronto a nivel global. Con esta nueva producción, el artista promete conectar aún más con su audiencia, llevándolos en un viaje emocional a través de sus vivencias. Este lanzamiento llega después de su unión con Leon Bridges, donde se creó una fusión única entre el R&B estadounidense y la música mexicana en la colaboración titulada It was always you (Siempre fuiste tú).