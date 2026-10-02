Lanza Carín León el ‘Live from Japan’, una sesión acústica grabada en su visita a Asia

El cantante mexicano Carín León continúa expandiendo su música a nuevos mercados con el lanzamiento de Live from Japan, una sesión acústica grabada en vivo durante su histórico debut en Asia.
La producción fue registrada el pasado 13 de agosto en el templo Shitennoji, en Osaka, Japón, días antes de que el artista se presentara en el festival Summer Sonic. El escenario sirvió como punto de encuentro entre la música mexicana y la cultura japonesa.
Para esta sesión, Carín León interpretó seis canciones de su repertorio, con arreglos y producción musical de Antonio Zepeda y el acompañamiento de una banda integrada por 10 músicos, detalla elimparcial.com
La sesión incluye versiones en vivo de temas de distintas etapas de la carrera del cantante: Desde que te tengo, Doliendo bastante, Huyo, Vuelve o Vete, En la misma cama, de Muda, Ahí estabas tú, de Palabra de To’s.
Cada canción fue grabada en una sola toma, con el objetivo de conservar la energía de la interpretación y el carácter espontáneo de la presentación.
La propuesta visual estuvo dirigida por Shin Koyamada y fue coproducida por Socios Music, Shinca Enterprise y Muy Latina Group.
El lanzamiento de Live from Japan ocurre mientras el cantante mantiene una agenda internacional que incluye nuevos festivales y presentaciones.
Carín León confirmó recientemente su regreso a Stagecoach, uno de los principales festivales de música country de Estados Unidos. El artista volverá en abril de 2027 al desierto de Indio, California, donde compartirá cartel con artistas como Garth Brooks, Kelly Clarkson, Matchbox Twenty, Florida Georgia Line, Zach Top, Riley Green y Journey.
El cantante también se encuentra en la última etapa de su Muda Tour Norteamérica, antes de regresar a México a finales de octubre.
Estas son sus próximas fechas en Estados Unidos. 8 de octubre en Seattle, Washington en el Climate Pledge Arenay el 9 de octubre en Portland, Oregon dentro del Moda Center.
El lanzamiento de su sesión acústica también ocurre a pocas semanas de la 27 edción de la Entrega Anual de los Latin Grammy, donde Carín León compite en dos categorías.
El cantante está nominado a Álbum del Año por Muda y a Grabación del Año por Desde que te Tengo. La ceremonia está programada para el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.
Además, la semana pasada recibió seis nominaciones a los Heat Latin Awards, entre ellas Mejor Artista Regional Mexicano, Mejor Artista Masculino, Mejor Colaboración y Álbum del Año por Muda.
La nueva sesión Live from Japan ya está disponible en plataformas digitales y representa otro capítulo de la expansión internacional de la música de Carín León.