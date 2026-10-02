Lanza Carín León el ‘Live from Japan’, una sesión acústica grabada en su visita a Asia

El cantante mexicano Carín León continúa expandiendo su música a nuevos mercados con el lanzamiento de Live from Japan, una sesión acústica grabada en vivo durante su histórico debut en Asia. La producción fue registrada el pasado 13 de agosto en el templo Shitennoji, en Osaka, Japón, días antes de que el artista se presentara en el festival Summer Sonic. El escenario sirvió como punto de encuentro entre la música mexicana y la cultura japonesa. Para esta sesión, Carín León interpretó seis canciones de su repertorio, con arreglos y producción musical de Antonio Zepeda y el acompañamiento de una banda integrada por 10 músicos, detalla elimparcial.com

La sesión incluye versiones en vivo de temas de distintas etapas de la carrera del cantante: Desde que te tengo, Doliendo bastante, Huyo, Vuelve o Vete, En la misma cama, de Muda, Ahí estabas tú, de Palabra de To’s. Cada canción fue grabada en una sola toma, con el objetivo de conservar la energía de la interpretación y el carácter espontáneo de la presentación. La propuesta visual estuvo dirigida por Shin Koyamada y fue coproducida por Socios Music, Shinca Enterprise y Muy Latina Group.

El cantante sonorense interpreta seis temas en la sesión acústica.