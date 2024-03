Tras su primicia mundial en los Premios Lo Nuestro, la esperada colaboración entre Carin León y Kane Brown, titulada The One, Pero No Como Yo, ya llegó a todas las plataformas digitales.

Este encuentro musical entre dos representantes de la música mexicana y la música country respectivamente, se ha convertido en uno de los temas más elogiados y comentados gracias a su increíble fusión de géneros.