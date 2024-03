El cantante sonorense Carín León continúa sorprendiendo a sus fans con atractivas colaboraciones, esta vez, lanzando el video oficial del tema Ron con coca, dicha pieza en colaboración con el cantante Omar Montes.

El estreno del video oficial será este 7 de marzo a las 17:00 horas, tiempo de México, sin embargo el tema ya puede escucharse en YouTube.

En un breve adelanto del video oficial, se puede ver al intérprete de No es por acá y Según Quien, muestra a Carin León y Omar Montes compartiendo una mesa entre amigos en una noche de bohemia junto a mar montes, regalando una pieza dedicada al desamor, a todos aquellos que han sido traicionados en el amor.

Cabe destacar que este tema llega una semana después de que el cantante lanzó el tema The One (Pero no como yo) también en colaboración con el cantante norteamericano Kane Brown, un tema que supera ya la cifra de 1 millón 443 mil visualizaciones en YouTube, esto solo en los primeros seis días de su lanzamiento.

“Ron con coca, y unos pases para reparar el cora. Recuerda que pierde aquel que se enamora, del mandarte pal carajo ya era hora, vieja loca. Ron con coca, para no sentir los besos de otra boca”, versa la canción