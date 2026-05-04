Lanza Cazzu el tema ‘Perdón si no te llamé’

Después de un largo periodo alejada de los reflectores, Julieta Cazzuchelli —mejor conocida como Cazzu— ha decidido que es momento de hablar. Y lo hace de la única manera que mejor sabe, con música. La cantante argentina, referente del género urbano, lanzó recientemente el sencillo Perdón si no te llamé, un tema que ya genera conversación no solo por su calidad artística, sino por la profunda carga emocional que contiene. Cazzu pasó varios meses fuera de la escena pública, dedicada a su vida personal y a un proceso de sanación interna. Ahora regresa con una propuesta distinta a la que la hizo famosa. Su estilo, antes caracterizado por letras agresivas y una actitud desafiante, se transforma en esta ocasión en una narrativa más íntima, pausada y vulnerable.

Este tema representa un punto de inflexión en su carrera. La canción no es un ataque, sino una disculpa. No es una declaración de guerra, sino una carta de paz. Y ese cambio ya está siendo celebrado por sus seguidores y analizado en redes sociales, señala elimparcial.com La canción se presenta como una confesión pública. Cazzu escribió esta letra como un mecanismo para explicar su ausencia, no desde la justificación, sino desde la honestidad emocional. La temática central gira en torno a una idea muy clara: a veces, alejarse no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia. La artista habla de la necesidad del aislamiento como un refugio para sanar heridas que, en su momento, no podían tratarse bajo el escrutinio público.