Lanza Celine Dion ‘Dansons’, la balada con la que regresa a los escenarios

Céline Dion vuelve a la música con un mensaje claro: seguir adelante pese a la adversidad. Fue el 17 de abril que la artista presentó Dansons, su primera canción original en varios años, una pieza en francés que aborda la resistencia emocional y la conexión humana a través de la música.
El lanzamiento llega en un momento decisivo para la intérprete. En los próximos meses, Dion retomará los escenarios con una residencia en París, su primera serie de conciertos desde que anunció en 2022 que padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que afectó su capacidad para cantar y moverse con normalidad.
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Una publicación compartida por Céline Dion (@celinedion)
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Dansons, que se traduce como “Bailemos”, se presenta como una balada de piano con arreglos de cuerdas, fiel al estilo que ha definido la carrera de Dion. El tema fue escrito por su colaborador de larga data, Jean-Jacques Goldman, con quien trabajó en proyectos clave como el álbum D’eux (1995) y la canción Encore un soir (2016), señala infobae.com
Según detalló, la canción reúne la elegancia, el optimismo y la profundidad emocional que son sello distintivo tanto de Céline como de Jean-Jacques, y suma una “feroz” determinación frente a la incertidumbre, y la alegría de conectar a través de la música”.
La letra refuerza esa idea de resistencia colectiva. En uno de los versos, Dion canta lo siguiente: “Bailemos para ser y permanecer erguidos, porque nos lo debemos, por todos los que están inmóviles”.
El estreno incluye un videoclip filmado en París, con escenas de bailarines y parejas que recorren la ciudad. También se lanzó un video con letras dirigido por Maxime Allouche, según informó Consequence.
Dansons representa el primer material original de Dion desde su álbum Courage (2019), aunque en 2023 participó en la banda sonora de la película Love Again. El nuevo sencillo también implica su reencuentro creativo con Goldman, una figura clave en su trayectoria.
Celine Dion ofrecerá una residencia de cinco semanas en el Paris La Défense Arena, con 16 presentaciones programadas entre septiembre y octubre de 2026. Estos shows serán sus primeras actuaciones importantes desde que se alejó de los escenarios por motivos de salud. La serie de recitales incluirá sus canciones más reconocidas en francés e inglés.
“Quiero que sepan que estoy muy bien. Estoy manejando mi salud, me siento bien, estoy cantando de nuevo”, afirmó la cantante en un mensaje que publicó en sus redes sociales al anunciar sus espectáculos en vivo. “Este año estoy recibiendo el mejor regalo de mi vida: la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes, una vez más en París”, resaltó.