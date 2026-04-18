Lanza Celine Dion ‘Dansons’, la balada con la que regresa a los escenarios

Céline Dion vuelve a la música con un mensaje claro: seguir adelante pese a la adversidad. Fue el 17 de abril que la artista presentó Dansons, su primera canción original en varios años, una pieza en francés que aborda la resistencia emocional y la conexión humana a través de la música. El lanzamiento llega en un momento decisivo para la intérprete. En los próximos meses, Dion retomará los escenarios con una residencia en París, su primera serie de conciertos desde que anunció en 2022 que padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que afectó su capacidad para cantar y moverse con normalidad.

Dansons, que se traduce como “Bailemos”, se presenta como una balada de piano con arreglos de cuerdas, fiel al estilo que ha definido la carrera de Dion. El tema fue escrito por su colaborador de larga data, Jean-Jacques Goldman, con quien trabajó en proyectos clave como el álbum D’eux (1995) y la canción Encore un soir (2016), señala infobae.com Según detalló, la canción reúne la elegancia, el optimismo y la profundidad emocional que son sello distintivo tanto de Céline como de Jean-Jacques, y suma una “feroz” determinación frente a la incertidumbre, y la alegría de conectar a través de la música”.