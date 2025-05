Lanza Christian Nodal su nuevo álbum ‘¿Quién + como yo?’

"Por ahí dicen que uno nace solo, pero yo nacía acompañado de un rugido en el pecho, con historias que no se lloran, se cantan, con cicatrices que no se esconden, se presumen. Fui el perro, amigo, el que amó sin pedir nada a cambio. Fui el que te dijo alguna vez, sé feliz por mí, mientras se rompía por dentro, pero también soy el que no se rinde, el que aprendió, que está bien verga ser uno mismo, sin filtros ni disculpas, el que te mira de frente y te dice: '¿Quién más como yo?'”, se escucha a Nodal a lo largo del video.

En plataformas digitales ya está disponible el nuevo álbum del cantante Christian Nodal, el cual se compone de 12 canciones.