$!Lanza Código FN la primera bola en el juego de Los Padres de San Diego y Yankees de NY

Código FN vivió una noche especial en el Petco Park al ser invitado por los San Diego Padres para realizar el lanzamiento ceremonial de la primera bola antes de uno de los enfrentamientos más atractivos de la temporada ante los New York Yankees.
La agrupación mexicana, encabezada por Tito León, formó parte de esta celebración en uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos, llevando la música mexicana a una jornada que reunió a dos de las organizaciones más reconocidas de las Grandes Ligas.
La participación de Código FN se dio en el segundo encuentro de una serie de tres juegos entre Padres y Yankees en San Diego. Aunque los Yankees se impusieron 5-1 en el encuentro del sábado, los Padres habían ganado el primer duelo por 3-2 en entradas extra.
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La definición llegó, cuando San Diego derrotó 4-3 a Nueva York, resultado que permitió a los Padres quedarse con la serie frente a los Yankees.
Para Código FN, la invitación representa un nuevo momento destacado dentro de su crecimiento y consolidación entre el público mexicano y latino en Estados Unidos.
La agrupación originaria de Sinaloa ha construido una trayectoria dentro de la música mexicana con una propuesta que le ha permitido conectar con nuevas generaciones y ampliar su presencia en territorio estadounidense.
Con esta aparición en Petco Park, Código FN suma una experiencia más fuera de los escenarios musicales y confirma el creciente vínculo entre la música mexicana y el deporte profesional en Estados Unidos.