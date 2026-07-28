Lanza Danna un adelanto de su colaboración con El Malilla

El video completo se estrenará el miércoles 29 de julio a las 18:00 horas en plataformas digitales. “Un sueño para mí”: El Malilla y lo que Danna significó para su carrera”.

La cantante hizo el anuncio en su cuenta de Instagram en un pequeño adelanto que deja entre ver un ambiente misterioso y sombrío que promete darle imagen a una de las colaboraciones musicales más comentadas de los géneros pop y reguetón mexa.

Danna lazó primer adelanto de su videoclip oficial de Si se acaba el Mundo , su colaboración con El Malilla.

El pasado 25 de julio, Fernando Hernández Flores —el artista de 26 años conocido como El Malilla— habló ante la prensa en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy, celebrado el 22 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, señala infobae.com

Sus palabras sobre Danna resaltaron la admiración que el cantante tiene hacia su figura. “Una estrella desde que tiene ocho años, siete años, y tener una colaboración con ella es un sueño para mí”, declaró.

“Me enseñó un nuevo mundo, porque yo soy reguetonero, soy chacalón... y ahora como artista me abrió la mente y dije: ‘Ah, voy a sacar un popcito yo solo algún día”.

El evento reunió a artistas consagrados y figuras emergentes en una gala organizada en alianza con Mastercard para enaltecer la categoría de Mejor Nuevo Artista de los Latin Grammy.

Horas después de esas declaraciones, Danna publicó en TikTok un video grabado durante el rodaje del videoclip oficial.

En el clip, ambos artistas conversan sobre la colaboración y abordan temas personales. La cercanía que mostraron en pantalla fue un adelanto de la química que sostiene la colaboración y un adelanto de lo que vendrá en el video oficial.

La dupla viene de tiempo atrás. En 2025, El Malilla apareció como figura secundaria en el video musical de Khe Calor de Danna, un cruce que encendió la expectativa de sus audiencias sobre una posible unión formal.

Ese cameo derivó en Si se acaba el Mundo, lanzada el 25 de junio de 2026 a través de Universal Music México. La canción mezcla reggaeton con toques de pop contemporáneo y construye una narrativa de romance en clave apocalíptica: vivir el amor sin reservas ante la posibilidad del fin.

Fue coescrita por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer. En sus primeras 24 horas en YouTube acumuló más de 91 mil reproducciones y superó los mil comentarios de seguidores que celebraron la unión.

El estreno en vivo llegó el 30 de junio, cinco días después del lanzamiento del sencillo, durante las Amazon Music City Sessions en la Ciudad de México. Danna invitó a El Malilla al escenario de forma sorpresiva.

Al terminar la actuación conjunta, lo despidió con un abrazo y un “¡Gracias Mali!” antes de continuar su show. Ese momento, ampliamente difundido en redes, fue uno de los detonantes de las teorías sobre un posible vínculo sentimental entre los dos.