Lanza Disney el primer tráiler del Live-Action de ‘Moana’

Tras el éxito en taquilla del live action de Lilo & Stitch, Disney da el siguiente gran paso para expandir su universo en acción real con una de sus películas animadas más queridas de la última década, Moana.

Este lunes, la compañía del ratón sorprendió a sus fans al lanzar el primer tráiler oficial de la adaptación, que promete revivir el viaje épico por el océano que conquistó a millones.

El live-action de Moana mantiene fielmente la esencia de la historia original, pero con un toque realista y cinematográfico que la hace aún más inmersiva.

La trama sigue a Moana, la hija del jefe de la isla de Motunui, quien responde al llamado del océano para embarcarse en una odisea más allá del arrecife.