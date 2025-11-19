Lanza Disney el primer tráiler del Live-Action de ‘Moana’

Tras el éxito en taquilla del live action de Lilo & Stitch, Disney da el siguiente gran paso para expandir su universo en acción real con una de sus películas animadas más queridas de la última década, Moana.
Este lunes, la compañía del ratón sorprendió a sus fans al lanzar el primer tráiler oficial de la adaptación, que promete revivir el viaje épico por el océano que conquistó a millones.
El live-action de Moana mantiene fielmente la esencia de la historia original, pero con un toque realista y cinematográfico que la hace aún más inmersiva.
La trama sigue a Moana, la hija del jefe de la isla de Motunui, quien responde al llamado del océano para embarcarse en una odisea más allá del arrecife.
Acompañada por el semidiós Maui, Moana emprenderá un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad a su pueblo, descubriendo su propia identidad en el proceso, señala milenio.com
El tráiler revela escenas espectaculares de navegación en aguas turbulentas, encuentros con criaturas míticas y efectos visuales que se espera, hagan justicia a la animación que cautivó a los fans de la animada.
Se espera que incluya nueva música compuesta por Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina y Opetaia Foaʻi, junto a versiones renovadas de los hits originales.
El elenco de esta Moana live-action es un tributo a la diversidad del Pacífico, con actores de herencia samoana, neozelandesa y más, asegurando una representación genuina.
Catherine Lagaʻaia, una talentosa actriz de 17 años de Sídney, Australia, toma el rol principal como Moana. Con raíces en Samoa, Lagaʻaia debuta en grande tras su aparición en The Lost Flowers of Alice Hart.
”Estoy emocionada de abrazar este personaje, uno de mis favoritos, y representar a las jóvenes que se parecen a mí”, dijo en un comunicado.
Dwayne “The Rock” Johnson regresa como el carismático Maui, el semidiós engreído y poderoso, marcando la primera vez que un actor de una cinta animada de Disney interpreta físicamente al mismo personaje en live-action.
Johnson, quien también produce, compartió el tráiler en su Instagram, emocionado por “compartir nuestras leyendas, canciones y danzas polinesias”.
El live-action de Moana llegará a los cines el 10 de julio de 2026, distribuido por Walt Disney Studios Motion Pictures. La cinta se proyectará en formatos premium como IMAX, prometiendo una experiencia visual y sonora épica.
La filmación principal ya concluyó, entre julio y noviembre de 2024 en Atlanta y Hawái, y con el tráiler recién lanzado, la maquinaria promocional de Disney está en marcha.