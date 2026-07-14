$!Lanza Disney el tráiler de ‘Star Wars: Visions-La novena Jedi’

Los seguidores de Star Wars tendrán un nuevo motivo para regresar a una galaxia muy, muy lejana, pues hace unos días Lucasfilm presentó oficialmente el primer tráiler y el póster de Star Wars: Visions-La novena Jedi.

El anuncio se realizó durante una mesa redonda especial en la Anime Expo 2026, celebrada en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde participaron el director supervisor Kenji Kamiyama, el director Shunsuke Tada y el productor Hitoshi Ito.

Star Wars: Visions presenta un proyecto que busca desarrollar historias de mayor duración nacidas de los exitosos cortometrajes, se estrena el 5 de agosto a través de Disney+ y Hulu, señala milenio.com