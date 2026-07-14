$!Lanza Disney el tráiler de ‘Star Wars: Visions-La novena Jedi’

Los seguidores de Star Wars tendrán un nuevo motivo para regresar a una galaxia muy, muy lejana, pues hace unos días Lucasfilm presentó oficialmente el primer tráiler y el póster de Star Wars: Visions-La novena Jedi.
El anuncio se realizó durante una mesa redonda especial en la Anime Expo 2026, celebrada en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde participaron el director supervisor Kenji Kamiyama, el director Shunsuke Tada y el productor Hitoshi Ito.
Star Wars: Visions presenta un proyecto que busca desarrollar historias de mayor duración nacidas de los exitosos cortometrajes, se estrena el 5 de agosto a través de Disney+ y Hulu, señala milenio.com
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La nueva serie constará de ocho episodios y retomará los acontecimientos ocurridos después de los cortometrajes La novena Jedi y La novena Jedi: La Hija de la Esperanza.
La protagonista seguirá siendo Lah Kara, quien continúa su entrenamiento en los caminos de la fuerza bajo la guía del Margrave Juro.
Pero su aprendizaje dará un giro cuando emprenda una misión para rescatar a su padre, acompañado por la pequeña comunidad de aprendices Jedi que se ha formado alrededor de Juro.
Además de la acción característica de la franquicia, la historia explorará el crecimiento personal de Kara, su búsqueda de identidad y los desafíos que enfrentará para convertirse en una auténtica Jedi.
La serie está dirigida por Shunsuke Tada, con guion de Mitsuyasu Sakai, mientras que Kenji Kamiyama funge como director supervisor. La producción ejecutiva corre a cargo de James Waugh, Jacqui López, Josh Rimes, Justin Leach y Mitsuhisa Ishikawa.