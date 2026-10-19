Lanza Disney la nueva serie ‘VisionQuest’

La exitosa era de los superhéroes en el cine y el streaming parece estar de regreso. Tras el éxito de Spider-Man: Brand New Day en taquilla, llega una nueva apuesta del que es el UCM: VisionQuest, que podría funcionar como antesala de la esperada Avengers: Doomsday. Esta miniserie se centra en la búsqueda de identidad del androide Visión. Tras los sucesos de WandaVision (2021) y Agatha All Along (2024), la franquicia presenta esta historia, compuesta por ocho episodios. La producción marca el cierre de la trilogía enfocada en las secuelas emocionales y traumáticas de la relación entre la Bruja Escarlata y el héroe sintético. La sinopsis oficial sigue la travesía de Visión Blanco tras recuperar sus bancos de memoria, aunque desprovisto de su antigua calidez y carga emocional, detalla vanguardia.com

Oculto y errante por el mundo, el androide debe descifrar quién es realmente mientras interactúa con diversas inteligencias artificiales arraigadas en su propia programación, como J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. y E.D.I.T.H., además de una manifestación de Ultrón. La trama se complica cuando alguien pone precio a su cabeza y Visión se cruza con Thomas Shepherd, un misterioso joven con super velocidad que podría ser la reencarnación de su hijo perdido. En una entrevista exclusiva sobre su regreso al personaje, Paul Bettany reflexionó sobre la evolución de este ícono cibernético: “Intentar detener el avance de la inteligencia artificial hoy en día es como intentar frenar la Revolución Industrial en su momento; es una conversación ineludible”, dijo. Narrativamente, la historia funciona como la pieza final que culmina el arco iniciado con la anomalía de Westview. A través de las conexiones con Thomas Shepherd y los ecos de la magia del caos, la miniserie busca resolver las dudas pendientes sobre el legado de la familia Ma. La trama aborda si un ser creadoximoff-Visión artificialmente puede perdonarse a sí mismo, sanar el dolor de la pérdida y reclamar un alma propia sin depender de la Gema de la Mente. Durante la charla promocional, el actor británico destacó que la serie explora el peso de los lazos familiares. “No es solo una aventura de ciencia ficción, es una historia profunda sobre el trauma intergeneracional entre padres e hijos. Mi personaje no está nada convencido de querer quedarse entre los humanos, y mucho menos de saber cómo cuidar a un adolescente, pero la responsabilidad y la búsqueda de su propia humanidad lo empujan a ello”, expresó sobre el personaje que ha acompañado a los héroes más poderosos de Marvel durante años.