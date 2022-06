La aventura se centra en una tierra inexplorada y traicionera donde criaturas fantásticas esperan a los legendarios Clades, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con derrocar su última y, con mucho, la misión más crucial.

La cinta es dirigida por Don Hall (ganador del Óscar por Big Hero 6, Raya and the Last Dragon) y como codirector/escritor Qui Nguyen (autor de Raya and the Last Dragon), y producida por Roy Conli (Big Hero 6, Tangled).