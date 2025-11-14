$!Lanza Disney un adelanto del documental de Taylor Swift

Taylor Swift estrena en streaming, la cantante estadounidense ofrecerá una visión íntima y nunca antes vista de lo que fue su fenómeno global The Eras Tour, con la salida del documental Taylor Swift The Eras Tour The End of an Era.

A través de un documental de seis episodios que se transmitirá en exclusiva por la plataforma de Disney Plus, la estrella internacional deja ver el detrás de la producción con la que marcó un éxito en ventas de boletos y con la recorrió países de Latinoamérica, Europa, Oceanía, y Norteamérica.

El documental también incluirá la participación de estrellas como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis, Kelce, Ed Sheeran y Florence Welch.