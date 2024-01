A través de su cuenta de Instagram, el cantante mochitense Edén Muñoz, dio a conocer a su más de 4.1 millones de seguidores el lanzamiento del tema, esta vez en colaboración con los cantantes Mau y Ricky.

El tema se titula Vas a destrozarme, mismo que se puede escuchar en el clip que aparece en las historias del cantante dentro de la aplicación, el cual es romántico en el que se fusiona el género norteño con toques urbanos.

”No estoy sugiriendo, que le hagas daño a nadie, pero si no le terminas baby vas a destrozarme, hazlo porque quieres, no porque lo pida, pero si no le terminas juro que, vas a destrozarme”, versa la canción.

Cabe destacar que dicho tema es interpretado originalmente por Mau y Ricky, y que en plataformas como YouTube, el video oficial de la canción, ha logrado alcanzar en dos meses la cifra de 1.8 millones de visualizaciones.