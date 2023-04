“Soltarte no puedo, ocuparía olvidarte primero y no quiero reitero, aquí donde me dejas te espero, perdimos desde que empezamos a jugar, y no era así aquí me vo’a quedar, así que vuela, vuela, vuela tú, y aunque me duela, duela, duela, yo te quiero libre y aunque parezca increíble estás tú antes que yo”, dice la letra de la canción

El tema ya está en todas las plataformas, fue lanzado el 13 de abril, y a la fecha, solo en YouTube ya rebasa más del medio millón de visualizaciones.

Tras el lanzamiento del tema, muchos los mensajes que han posteado los fans del intérprete de Chalino, enalteciendo el talento del sinaloense, agradeciéndole también este tipo de temas.

“Que esta canción le de un abrazo al alma como a mi corazón”, expresa Edén en los comentarios, a los que se suman otros como estos: “Vuela tú es la canción perfecta para terminar de sanar. ️‍ Estoy seguro que más de uno se va a identificar con esta canción! Gracias Edén por tu música”, “Alguna vez en la vida nos toca perder y debemos soltar aunque sigamos amando a esa persona, está canción ha tocado tu corazón como a mí, te mando un fuerte abrazo”, “Edén Muñoz jamás hace música fea y está canción una vez más lo comprueba”, “Siempre sacando temas hermosos, gracias por representar a México, vamos a ponerla en tendencia”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.