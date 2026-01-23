Lanza Edgardo Nuñez el tema ‘Es por ti’, junto a Juanpa Salazar

En medio de uno de los momentos más sólidos de su carrera, Edgardo Nuñez presenta Es por ti, su nuevo sencillo en colaboración con Juanpa Salazar. Con millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales y una presencia constante en playlists clave del género, Edgardo Nuñez se ha consolidado como una de las voces con mayor crecimiento de su generación. Su autenticidad, interpretación intensa y cercanía con el público lo han llevado a destacar tanto en streaming como en escenarios de Estados Unidos y México, reforzando una trayectoria en constante ascenso.

Es por ti, se construye desde un lugar íntimo y confesional, donde el protagonista intenta dejar atrás el pasado, pero termina enfrentándose a recuerdos que regresan en la noche, en la fiesta y en los silencios. Es una canción romántica que nace desde la estructura de la balada norteña, pero con un ritmo más contemporáneo, capturando el conflicto emocional de querer irse y no saber cómo soltar a quien dejó huella. El video oficial fue filmado en Hermosillo, y el cantante acompaña la narrativa del tema con una estética minimalista y desértica. A lo largo del audiovisual, Edgardo Nuñez y Juanpa Salazar aparecen juntos en una pickup azul, avanzando por carreteras abiertas en medio del desierto, reforzando la idea de huida, distancia y reflexión. La colaboración con Juanpa Salazar, firmado con Streetmob Records, aporta una energía fresca y cómplice que potencia el carácter espontáneo del tema.