Lanza Edgardo Núñez su nuevo álbum titulado ‘Renacer’

Producido por Edgardo Nuñez junto a Pablo Santillán y Raúl Rubio, Renacer abre con su sencillo titular, escrito junto a Víctor Edgardo Manzanarez y Ulises Erubiel Valenzuela, estableciendo desde que empieza la intención del disco: un artista que no llegó a la cima, sino que se reinventó para alcanzarla.

Edgardo Nuñez estrenó Renacer , su primer álbum de estudio y proyecto conceptual. 14 temas que trazan, con una honestidad desarmante, el mapa de un hombre que aprendió a transformar cada caída en punto de partida y que hoy entrega su trabajo más maduro y cohesivo de su carrera.

Bendecido y La Güera encuentran aquí su contexto definitivo: no son sencillos sueltos, son piezas de un rompecabezas mayor. Y “Hombre Fino”, junto a Kane Rodríguez, cierra el disco con la elegancia de quien no necesita explicar lo que ya es.

Temas como Rey León y Sin Miedo despliegan la actitud de quien ya sabe quién es, mientras que Mija y Fue Tan Mágico revelan una vulnerabilidad que pocas veces se escucha con tanta franqueza en el género.

A lo largo de los 14 temas, el álbum navega con soltura entre la fuerza de la banda, la intimidad del norteño y la profundidad de la música mexicana en su sentido más amplio.

Con Renacer, Nuñez también demuestra que el corrido puede ser un vehículo de superación personal. Lejos de la violencia o la beligerancia que hoy domina parte de la conversación en torno al género, este álbum usa el corrido como lo que siempre fue en su esencia: la historia de un hombre que luchó, cayó y se levantó.

La idea que guió todo el proceso es tan simple como poderosa: “Ya no soy la misma persona que empezó.” El disco celebra esa distancia. Entre el hombre que no tenía nada y el artista que hoy llena escenarios de México a Estados Unidos. Entre el que dudaba y el que ahora confía. Cada canción es una coordenada de ese viaje.

Fiel a la autenticidad que definió éxitos como Billete Grande y Loco Enamorado, Nuñez no cambia su voz para sonar diferente. La afina para sonar más él.

Tiene más de 140 millones de reproducciones en video y colaboraciones con Junior H, Peso Pluma, Oscar Ortiz y Xavi. Nuñez llega a Renacer con el respaldo de una base de fans que crece sin parar a ambos lados de la frontera y la convicción de quien sabe cuánto le costó llegar aquí.

El disco está compuesto por los temas: Renacer, Rey León, Mija, Mujerón, Labios Rojos, The Money Maker, Sin Miedo, Un Nuevo Día, El Don Nadie, Todo de Amiri, Fue Tan Mágico, La Güera, Bendecido, Hombre Fino (feat. Kane Rodríguez).

Nacido en Sinaloa y forjado en Phoenix, Arizona, Edgardo Nuñez es uno de los artistas más sólidos y consistentes de su generación dentro de la música mexicana.

Su catálogo supera los 140 millones de reproducciones en video, ha compartido créditos con Junior H, Peso Pluma, Oscar Ortiz y Xavi, y tras cerrar 2025 con el proyecto En Vivo Con Banda Y Norteño, llega a 2026 con Renacer, su obra más personal, más ambiciosa y más verdadera hasta la fecha.