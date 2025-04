Lanza el actor Dolph Lundgren su propia marca de Vodka

La idea del emprendimiento surgió, según el actor, después de una cita con su esposa en Santa Bárbara, donde notó que no encontraba una versión del vodka que se ajustara a sus preferencias.

“Probé algunos vodkas, no me gustaron, y ella me dijo: ‘¿Por qué no haces el tuyo?’”, relató a Fox News Digital. A partir de allí, el actor inició la búsqueda de una destilería con la que pudiera desarrollar un producto que cumpliera con sus expectativas.

The Spirits Business reportó que Lundgren se asoció con una destilería en Idaho, cuyo nombre no ha sido revelado, y trabajó en conjunto con el bartender internacional Philip Duff para diseñar el perfil del vodka.

El actor aseguró que eligió esta ubicación por las condiciones específicas del insumo principal: “La papa le da una textura muy particular en boca”, explicó. La producción comenzó a mediados de 2024 y actualmente se distribuye en California.