$!Lanza el actor Mickey Rourke una campaña para salvar su casa

Hasta ahora, la recaudación suma cerca de 82 mil dólares, aproximadamente 850 mil pesos, gracias a mil 239 donaciones, lo que representa la mitad de la meta establecida.

De acuerdo con información difundida en la plataforma GoFundMe, el objetivo de la iniciativa es reunir 100 mil dólares, equivalentes a alrededor de 1.7 millones de pesos mexicanos, monto necesario para cubrir adeudos relacionados con la renta.

El actor estadunidense Mickey Rourke atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida lejos de los reflectores. A sus 73 años, el protagonista de películas como 9 y media semanas y The Wrestler se encuentra ante un proceso de desalojo de la vivienda que renta en Los Ángeles, situación que lo llevó a lanzar una campaña pública para intentar mantenerse en su hogar.

La campaña fue creada por Liya-Joelle Jones, amiga cercana del actor e integrante de su equipo, quien aclaró que el proyecto cuenta con el consentimiento directo de Rourke. Bajo el título “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”, el llamado busca generar conciencia sobre la vulnerabilidad económica que también puede afectar a figuras públicas.

Antes de presentar los mensajes que acompañan la recaudación, Jones explicó que, pese a una trayectoria reconocida y décadas de trabajo en la industria cinematográfica, el actor enfrenta una etapa de inestabilidad que ha puesto en riesgo su vivienda.

En la descripción publicada en la plataforma se subraya que el reconocimiento profesional no siempre garantiza estabilidad personal.

“La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio”, señala el texto de la campaña.

En declaraciones al medio The Hollywood Reporter, Jones amplió el contexto del caso y destacó la respuesta del público ante la situación del actor, resaltando el impacto emocional del respaldo recibido.

“Mickey está pasando por un momento muy difícil y ha sido increíblemente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y quiere ayudarlo. La vida no siempre avanza en línea recta y, a pesar de todo lo que ha aportado con su trabajo, ahora enfrenta una situación que ha puesto en riesgo su vivienda”, explicó.

Según reportó el Los Angeles Times, Rourke recibió la notificación de desalojo el pasado 18 de diciembre. El departamento que renta desde marzo de 2025 tenía inicialmente un costo mensual de 5 mil 200 dólares, cifra que posteriormente aumentó hasta 7 mil dólares, lo que agravó su panorama financiero.

Mickey Rourke alcanzó la fama en la década de los ochenta, pero su carrera se vio interrumpida cuando decidió dedicarse al boxeo profesional, etapa que le dejó severas lesiones físicas. Aunque nunca se alejó por completo del cine, su regreso más celebrado ocurrió con The Wrestler (2008), interpretación que le valió un Globo de Oro y una nominación al premio Oscar.

Hoy, el actor enfrenta una realidad distinta, apoyado por seguidores que buscan ayudarlo a superar este momento y evitar que pierda el lugar que actualmente considera su hogar.