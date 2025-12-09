Lanza El Bebeto su propio álbum Navideño

El Bebeto estrenó su nuevo álbum navideño, listo para llenar de alegría estas fiestas decembrinas. El reconocido cantante, conocido por temas como No te creas tan importante y Lo legal, sorprende a su público con el lanzamiento de este álbum navideño, una producción especial.

El disco, reúne cinco temas clásicos de la temporada, reinterpretados con su estilo cálido, elegante y lleno de sentimiento. El proyecto llega justo para iluminar el espíritu de las fiestas, y acercar al público a una faceta distinta del intérprete, quien imprime su sello personal en cada melodía.