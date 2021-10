$!Lanza el DJ sinaloense VIBN su EP llamado Feels Good

“Como Dj tengo ya 11 años en esta profesión, y desde dos años me he enfocado en producir, en crear mi propia música, pero mi llegada a este gremio se debió principalmente por la oportunidad de escuchar a buenos amigos como Javier Vidales, quien me enseñó a realizar mezclas, así como a José María Fernández, de quienes aprendí para ingresar al gremio”, destacó Castillo.

Su gusto por la música lo llevó a formar parte de bandas de rock, pero cuando conoció todo lo relacionado con la música electrónica, fue que se preparó como Dj, tocando en fiestas y eventos, abriéndose camino, dándose a conocer buscando conquistar los oídos con su estilo propio de mezclas musicales.

Fue a través de cursos, clases, tutoriales en línea como Hugo Castillo fue mejorando sus habilidades, gracias también al apoyo de productores como el brasileño Jean Bacarreza, quien actualmente es su maestro, y líder del sello Delicious Recording, con quien aprendió a darle más fuerza, y orden a su propio estilo frente al tornamesa permitiéndole tener una evolución importante en su carrera como Dj.

“En 11 años creo que la evolución si es mucha, porque la lucha por sobresalir, por estar en los mejores eventos es muy grande, porque todo va de la mano en saber que tan bueno eres, y qué contactos tienes, porque es mucho el networking que se tiene que realizar para poder destacar frente a los demás, porque solo no se puede”, resaltó.