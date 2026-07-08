Lanza Emmanuel Cortés, la versión tumbada del tema ‘Cosas del Amor’

Emmanuel Cortés da el primer paso hacia una nueva etapa musical con el lanzamiento de Cosas del Amor, el sencillo que marca el inicio de su próximo EP.
Se trata de una nueva versión del clásico romántico, llevada al universo sonoro que el cantante ha construido en los últimos años y que se distingue por su mezcla de cumbia, música mexicana y una producción contemporánea
Cosas del Amor habla sobre el primer desamor, el aprendizaje que dejan las relaciones y la manera en que el tiempo ayuda a superar las decepciones.
Bajo la visión de Emmanuel Cortés, ese mensaje adquiere una nueva identidad gracias a una propuesta que mantiene el sentimiento de la composición mientras la acerca al sonido de la nueva música mexicana.
Para Emmanuel Cortés, reinterpretar este tema también representa un homenaje a aquellas canciones que forman parte de la memoria de muchas familias latinas.
Su intención no fue cambiar la historia de la obra, sino acercarla a su universo musical y demostrar cómo un clásico puede encontrar una nueva identidad sin perder su esencia.
El lanzamiento llega acompañado de un video oficial que apuesta por una propuesta sencilla y cercana, poniendo el foco en la interpretación de Emmanuel Cortés junto a su banda.
Grabado en un ambiente que resalta la esencia de una presentación en vivo, el material permite apreciar la conexión entre los músicos y la energía que caracteriza su proyecto, dejando que la canción y su ejecución sean las protagonistas.