Lanza Emmanuel Cortés, la versión tumbada del tema ‘Cosas del Amor’

Emmanuel Cortés da el primer paso hacia una nueva etapa musical con el lanzamiento de Cosas del Amor, el sencillo que marca el inicio de su próximo EP.

Se trata de una nueva versión del clásico romántico, llevada al universo sonoro que el cantante ha construido en los últimos años y que se distingue por su mezcla de cumbia, música mexicana y una producción contemporánea

Cosas del Amor habla sobre el primer desamor, el aprendizaje que dejan las relaciones y la manera en que el tiempo ayuda a superar las decepciones.

Bajo la visión de Emmanuel Cortés, ese mensaje adquiere una nueva identidad gracias a una propuesta que mantiene el sentimiento de la composición mientras la acerca al sonido de la nueva música mexicana.