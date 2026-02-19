Lanza HBO un avance de la tercera temporada de ‘House of the Dragon’

La nueva entrega, ambientada unos 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones , inicia con Aemond Targaryen en el Trono de Hierro tras la caída de su hermano Aegon.

HBO confirmó el estreno para junio y anticipó que la serie tendrá un recorrido de cuatro temporadas, siendo esta la antesala del desenlace.

La llegada de la tercera temporada de House of the Dragon introduce un cambio clave en la historia de la casa Targaryen, con la guerra por el Trono de Hierro y la promesa de batallas aun más espectaculares que las anteriores.

Su madre, la reina Alicent Hightower, abandonó en secreto Desembarco del Rey para ceder la ciudad a las fuerzas de su antigua amiga y ahora rival, Rhaenyra Targaryen.

El avance muestra que Rhaenyra suma nuevos dragones a su ejército, lo que implica un desastre para la familia de Alicent y prepara el terreno para enfrentamientos a gran escala, señala infobae.com

El tráiler abre con la estrategia de Rhaenyra, quien busca que Alicent abra las puertas de la Fortaleza Roja y se rinda. Pero la desconfianza crece: advirtieron a Alicent que no debía confiar en Rhaenyra. Daemon Targaryen, dirigiéndose a Rhaenyra, afirmó que “eres la reina de los dragones. Tienes un poder absoluto en tus manos”.

La temporada anterior cerró con un acuerdo fallido entre Alicent y Rhaenyra en Rocadragón, donde pactaron la muerte de Aegon como parte de un intercambio para asegurar el trono de Rhaenyra.

El desenlace evidenció que la tregua llegó demasiado tarde, y los seguidores pudieron anticipar una escalada bélica aún mayor. Entre las imágenes más impactantes del avance destacó la Batalla del Gullet: en uno de los momentos centrales, el hijo de Rhaenyra, Jace, se lanzó al combate sobre su dragón contra la flota de Casa Velaryon.

Este episodio, originalmente planeado para la segunda temporada, pasó a la tercera tras la reducción a ocho capítulos de la anterior entrega.

La producción continuó con la presencia de Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans y un elenco que ya dejó su impronta en la franquicia.

Se sumaron nuevos rostros como James Norton (Ormund Hightower), Tommy Flanagan (Lord Roderick Dustin), Dan Fogler (Ser Torrhen Manderly), Tom Cullen (Ser Luthor Largent), Joplin Sibtain (Ser “Bold” Jon Roxton) y Barry Sloane (Ser Adrian Redfort).

Detrás de cámaras, George R. R. Martin, creador del universo, compartió la producción ejecutiva con Ryan Condal, quien también trabajó como guionista principal.

El estreno del tráiler coincidió con el final de la primera temporada de A Knight of the Seven Kingdoms, otra precuela de tono más ligero que provocó comparaciones inevitables entre ambas producciones.

Por primera vez, los aficionados tuvieron dos relatos de Westeros en pantalla el mismo año, ampliando el universo de George R. R. Martin. El eslogan de la temporada, From Fire Comes Darkness, refuerza el clima sombrío de la guerra civil que desgarra a la casa Targaryen.

La franquicia continuará con su expansión, no solo en televisión sino también con proyectos como la obra teatral Game of Thrones: The Mad King, que repasa el famoso torneo de Harrenhal y los orígenes de la rebelión de Robert.