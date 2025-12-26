Lanza J Balvin colaboración con Bizarrap

Para Balvin el año está por terminar de la mejor forma, parece que el artista de “Mi gente” dejó atrás el ego y las polémicas para dedicarse a limar asperezas.

En plena Navidad, el productor y músico compartió una foto junto a Balvin en lo que será su próxima colaboración, la BZRP Music Session #62.

Se viene otra reconciliación para J Balvin, después de hacer las paces con Bad Bunny en su último concierto en Ciudad México, el cantante colombiano anunció su colaboración con el DJ argentino Bizarrap.

Fue en 2022 que el argentino estrenó junto a Residente la llamada “tiraera”, en referencia a la “BZRP Music Session #49”, señala elimparcial.com

Aunque se dijo que Balvin advirtió a Bizarrap de no publicar el tema, al productor poco importaron las palabras del colombiano y decidió lanzar la famosa canción de poco más de ocho minutos en la que se hace referencia a Balvin de manera directa.

Tras el lanzamiento del tema, la relación de ambos artistas quedó deshecha, hasta el día de hoy. De momento no se sabe de qué tratará la canción o si será una respuesta hacia Residente, la sesión se publicará en el canal de YouTube de Bizarrap este 26 de diciembre.

Bizarrap, cuyo nombre real es Gonzalo Conde, es un productor musical y DJ argentino que ha ganado reconocimiento internacional por sus innovadoras sesiones de freestyle y colaboraciones con diversos artistas.

Nacido el 29 de agosto de 1998 en Buenos Aires, Bizarrap se destacó por su estilo único, combinando géneros como el trap, el rap y el reguetón. Su serie de “BZRP Music Sessions” ha sido un fenómeno en plataformas digitales, donde artistas de renombre se presentan en sus estudios para improvisar y grabar canciones.

Gracias a su talento y creatividad, Bizarrap se ha convertido en una figura influyente en la música urbana, atrayendo a millones de seguidores y colaborando con grandes nombres de la industria.