Jennifer López lanzó este miércoles su nueva canción pop Can’t Get Enough, el primer sencillo de su próximo disco que acompañó de un divertido video musical en el que parece burlarse de su récord matrimonial.

Con el título de This is me now , el nuevo álbum forma parte de un ambicioso proyecto de ‘La diva del Bronx’ , con el que contará de forma musical y audiovisual su vida emocional de los últimos 20 años, hasta su reconciliación y matrimonio con su actual pareja, el actor Ben Affleck, señala milenio.com

This is me...Now es el título de su nuevo disco.

El video evoca los musicales cinematográficos. En él se puede ver a la cantante vestida con diferentes trajes de novia, mientras baila con tres novios ficticios, que podrían representar a sus tres ex maridos, el cubano Ojani Noa, el coreógrafo estadounidense Cris Judd y el salsero Marc Anthony.

Can’t Get Enough es una canción de pop bailable en inglés, que sigue el estilo ligero de las canciones de López que han sido éxito a nivel mundial.

Temas de su nuevo disco This is me...Now

-This is me... Now

-To be yours

-Maid in love

-Can’t get enough

-Rebound

-Not going anywhere

-Dear Ben Pt. II

-Hummingbird

-Hearts and flowers

-Broken like me

-This time around

-Midnight trip to Vegas

-Greatest love story never told

El álbum es el compañero de This Is Me...Then, que escribió durante su primer noviazgo con Affleck. Además de ser la inspiración de ambas producciones, Affleck ha formado parte activa de su proyecto, que incluye una parte audiovisual que saldrá en paralelo al disco en Prime Video.