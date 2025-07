$!Lanza Justin Bieber ‘Swag’, inspirado en su hijo

“Es mucho más profundo”, señaló la fuente. Además, se espera un cambio de género que marca una evolución en el sonido del cantante canadiense, quien ha experimentado con estilos desde el pop hasta el R&B en los últimos años.

Entre los títulos de las canciones se encuentran, All i can take, Standing on business, Forgiveness, Daisies, Dadz love, Therapy session y Zuma house.

Swag también destaca por su lista de colaboradores, que abarca desde raperos hasta artistas emergentes, como Gunna, Sexxy Red, Cash Cobain, Lil B, y Eddie Benjamin, señala elimparcial.com