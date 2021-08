Lanza Kate del Castillo su primera colección de ropa hecha en mezclilla

Además de ser una gran actriz que ha sabido triunfar tanto en cine como en televisión, la actriz mexicana Kate del Castillo, se lanza al mundo de la moda emprendiendo su propio proyecto, lanzando su primera colección de ropa bajo el sello KDC en conjunto con la marca C’ est Toi, publicó el portal peopleenespanol.com.

“Lanzo una marca, mi marca de ropa, que lleva mi sello que es la comodidad, la mezclilla ayudada por C’ est Toi que son unos maestros en la mezclilla y ya llevan ya 38 años haciendo esto. Yo soy nueva en esto. No soy fashionista ni me he identificado nunca por serlo, ni pretendo ni si quiera serlo”, señaló Del castillo.