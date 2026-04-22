Lanza Katy Perry nueva versión de ‘The One That Got Away’, junto a Diego Luna y Stevie Nicks

A 15 años de haberse convertido en uno de los himnos más emotivos de Katy Perry, The One That Got Away vuelve a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales.
Impulsada por su enorme popularidad, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, la cantante decidió sorprender a sus seguidores con un relanzamiento muy especial de este tema que marcó a toda una generación.
La canción, originalmente lanzada como parte del icónico álbum Teenage Dream, ha experimentado un resurgimiento impresionante en las últimas semanas.
Miles de usuarios han retomado la melodía para acompañar videos nostálgicos, historias de amor, despedidas y recuerdos personales, convirtiéndola nuevamente en tendencia global. Este inesperado impulso volvió a posicionar el sencillo entre los temas más comentados por los fans, quienes no tardaron en celebrar su regreso, señala abcnoticias.mx
Ante este renovado furor, Katy Perry optó por relanzar al público una nueva versión visual de la canción: el esperado Director’s Cut del video musical, una edición extendida que rescata la esencia del clip estrenado en 2011, ahora con una propuesta más cinematográfica y una narrativa reforzada.
Uno de los elementos más llamativos de esta nueva entrega es la participación de Stevie Nicks, legendaria voz de Fleetwood Mac, quien aporta una narración que suma dramatismo y nostalgia a la historia.
Esta nueva versión amplía la trama del videoclip original, recordado también por la aparición de Diego Luna, y profundiza en el relato de un amor que quedó marcado por el paso del tiempo.
Más que un simple relanzamiento, este regreso refleja cómo las redes sociales han logrado darle nueva vida a canciones que parecían pertenecer a otra época.
El fenómeno alrededor del tema confirma que el público sigue encontrando en su letra una conexión emocional vigente, mientras Katy Perry aprovecha el momento para reencontrarse con una de las etapas más emblemáticas de su carrera y volver a colocar uno de sus mayores éxitos en la conversación musical actual.