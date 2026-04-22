Lanza Katy Perry nueva versión de ‘The One That Got Away’, junto a Diego Luna y Stevie Nicks

A 15 años de haberse convertido en uno de los himnos más emotivos de Katy Perry, The One That Got Away vuelve a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales.

Impulsada por su enorme popularidad, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, la cantante decidió sorprender a sus seguidores con un relanzamiento muy especial de este tema que marcó a toda una generación.

La canción, originalmente lanzada como parte del icónico álbum Teenage Dream, ha experimentado un resurgimiento impresionante en las últimas semanas.

Miles de usuarios han retomado la melodía para acompañar videos nostálgicos, historias de amor, despedidas y recuerdos personales, convirtiéndola nuevamente en tendencia global. Este inesperado impulso volvió a posicionar el sencillo entre los temas más comentados por los fans, quienes no tardaron en celebrar su regreso, señala abcnoticias.mx