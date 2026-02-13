$!Lanza Kenia Os su más reciente tema ‘Tú y yo por siempre’ junto a Carla Morrison

El Día de San Valentín llega con un lanzamiento que ha llamado la atención del público: la cantante Kenia Os presentó su nuevo sencillo Tú y Yo x Siempre, una colaboración con la cantautora Carla Morrison. El tema destaca por su carácter personal y por narrar la historia sentimental que la intérprete vive con Peso Pluma. La canción se publica en una fecha asociada al amor y las relaciones, lo que refuerza su mensaje central: la complicidad, el crecimiento emocional y la permanencia en pareja. El estreno también coincide con un momento relevante en la carrera de la artista, quien se prepara para nuevas presentaciones y proyectos. La participación de Carla Morrison no se limita a la interpretación. La compositora intervino como escritora, letrista y coautora del tema, además de aportar su voz en los coros.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Morrison explicó que la narrativa del sencillo se basa en la historia real de Kenia Os y Hassan Kabande (Peso Pluma). El objetivo fue transmitir emociones auténticas sin perder equilibrio entre vulnerabilidad y fortaleza, detalla elimparcial.com El proceso creativo fue descrito como una etapa de introspección. Kenia encontró en Morrison una aliada para traducir experiencias personales en una letra clara y emocionalmente honesta. Kenia Os y Peso Pluma hicieron pública su relación en 2025, tras ser vistos juntos en distintos eventos, incluido el Super Bowl. Un año después, la cantante compartió detalles sobre el inicio del vínculo. Ambos se conocieron durante la grabación de Tommy & Pamela en 2024. En ese momento, la interacción fue profesional y no iniciaron una relación sentimental.