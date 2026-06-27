Lanza La Arrolladora colaboración con la cantautora alternativa Natiuska

La música no conoce fronteras cuando el talento se une. En una colaboración tan inesperada, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y la cantautora alternativa Natiuska presentan Ni Siquiera Somos Amigos.

Un tema que demuestra que los géneros musicales. por distintos que sean, pueden encontrarse en un mismo corazón y emocionar por igual.

Con más de cuatro décadas de historia, La Arrolladora continúa reinventándose sin perder la esencia que la ha convertido en una de las agrupaciones más importantes de la música mexicana.

En esta ocasión, abre las puertas a una propuesta fresca y contemporánea de la mano de Natiuska, joven artista reconocida por su sensibilidad interpretativa y su estilo alternativo.