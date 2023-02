“A mí de repente me pareció que estaba jugando, no creo que sea cierto, pero bueno, le dije que estaba perfecto, me pasó su teléfono, y todavía con duda le mandé un mensaje, inmediatamente respondió, y fue una sorpresa para mí ver que él realmente quería hacerlo con la MS, me dijo que hacía tiempo que no sacaba algo así inédito, diferente a lo que él hace, y que quería hacerlo con el Regional Mexicano, tomando la decisión de hacerlo con nosotros”, detalló Silvas.

El vocalista resaltó que dicha conversación con el integrante del grupo Camila, fue motivo de halago para él, por lo que inmediatamente se comunicó con su compañero Sergio Lizárraga, quien no lo dudó, y aceptó de inmediato trabajar con Mario.